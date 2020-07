Auferstanden aus der Asche: In Frankfurt wird der neue Goetheturm aufgestellt. Einzelne Teile werden mit einem Kran aufeinandergesetzt. Am Donnerstag soll Richtfest gefeiert werden, die Eröffnung ist für Oktober geplant.

Wenn alles nach Plan läuft, wird der neue Frankfurter Goetheturm am Dienstagnachmittag fertig aufgestellt sein. Die großen Holzelemente, die in den vergangenen Wochen am Boden zusammengeschraubt worden waren, werden seit dem Morgen mit einem vier Tonnen schweren Spezialkran wie ein riesiges 3D-Puzzle zusammen gesetzt.

Der alte Aussichtsturm von 1931 war im Oktober 2017 einem Brandanschlag zum Opfer gefallen und hatte im Stadtwald und in den Herzen der Frankfurter eine klaffende Wunde hinterlassen.

Seit Anfang Juli bereits hatten Facharbeiter die drei Turmteile plus Aussichtskanzel aus Eichen- und Kastanienholz und feuerfestem Stahl montiert - jedes einzelne bis zu 35 Tonnen schwer. Das Fundament und das erste Element wurden bereits verbaut. Am Donnerstag will die Stadt mit den beteiligten Firmen Richtfest feiern.

Feierliche Eröffnung am 12. Oktober

Auch wenn der Turm schon steht, die Arbeiten an den Außenanlagen gehen noch weiter. Feierlich eröffnet werden soll der neue Goetheturm dann pünktlich zum dritten Jahrestag nach dem Brandanschlag am 12. Oktober.

Der 43 Meter hohe Aussichtsturm war vor drei Jahren komplett abgebrannt. Die Polizei geht davon aus, dass er angezündet wurde und sucht immer noch nach einem oder mehreren Brandstiftern. Der neue Turm sieht seinem Vorgänger sehr ähnlich, er soll aber durch massiveren Einsatz von Stahl feuerfester sein. Der Wiederaufbau des Frankfurter Wahrzeichens kostet 2,4 Millionen Euro. Den Großteil übernimmt die Versicherung.

