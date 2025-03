Bräutigam verbringt Hochzeitsnacht in Polizeizelle

Ein Bräutigam hat seine Hochzeitsnacht am Freitag in Polizeigewahrsam verbracht.

Veröffentlicht am 23.03.25 um 11:06 Uhr

Laut einer Mitteilung vom Sonntag geriet der 38-Jährige nach dem Ja-Wort mehrfach in Streit mit seiner Ehefrau, zudem schlug er am Platz der Deutschen Einheit auf einen Unbekannten ein. Nachdem er seine Frau mit einem Fausthieb verletzt hatte, kam er in eine Zelle. Ein Alkoholtest ergab einen Promillewert von 2,2.