Nachts in Wiesbaden

In einem verlassenen Unfallwagen in Wiesbaden haben Passanten ein Baby mit schweren Verletzungen entdeckt. Der Fahrer des Wagens hatte sich vom Unfallort entfernt und das Kind alleine gelassen.

In der Nacht zum Samstag hatten mehrere Zeugen gegen 2 Uhr in Wiesbaden einen lauten Knall gehört. Wie die Polizei am Samstagabend mitteilte, fanden die Passanten ein auf der Seite liegendes Auto. Darin befand sich ein Baby, das Ersthelfer direkt versorgten. Vom Fahrer des Unfallwagens fehlte zunächst jede Spur.

Das Kind wurde in ein Krankenhaus gebracht. Seine Verletzungen waren nach erster medizinischer Einschätzung nicht lebensbedrohlich.

Fahrer stellt sich der Polizei

Im Laufe des Tages stellte sich der Fahrer des Wagens bei der Polizei. Der 25-Jährige wurde festgenommen und muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten, wie ein Polizeisprecher am Abend sagte. Er machte zunächst keine Angaben darüber, ob der 25-Jährige mit dem Baby verwandt ist. Das Kind ist dem Sprecher zufolge unter zwei Jahre alt.

Die Polizei vermutet, dass der Mann zuvor gegen geparkte Fahrzeuge, eine Laterne und Findlinge neben der Straße gefahren sei. Zur genauen Rekonstruktion des Unfallgeschehens war ein Gutachter vor Ort. Insgesamt wurden fünf Fahrzeuge beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.