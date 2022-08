Ein knapp zwei Jahre altes Kind ist in einem Wiesbadener Mehrfamilienhaus aus dem geöffneten Fenster im zweiten Obergeschoss gestürzt.

Wie die Polizei am Sonntag berichtete, wurde das Mädchen bei dem Sturz am Freitag verletzt. Sie kam ins Krankenhaus, ihr Zustand sei nach bisherigen Erkenntnissen stabil. Das Mädchen hatte demnach mit einem Nachbarskind gespielt und war unbemerkt über ein Bett auf die Fensterbank geklettert. Von dort stürzte es in die Tiefe. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unglückshergang aufgenommen.

In jüngster Vergangenheit hatte es drei ähnliche Fälle in Hessen gegeben. Dabei war ein Fünfjähriger in Frankfurt schwer verletzt worden, ebenso ein zweijähriges Mädchen in Wiesbaden. In Gießen starb ein fünfjähriger Junge nach dem Sturz aus einem Fenster im dritten Obergeschoss.