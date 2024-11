Wiesbaden probt Katastrophenfall mit Strom- und Mobilnetzausfall

Der Strom fällt aus und auch Handys funktionieren nicht mehr: Was man in einem solchen Fall machen kann, hat die Stadt Wiesbaden am Samstag geprobt.

Führungsstab der Großübung "Pharos" in Wiesbaden Bild © Andrea Bonhagen/hr Dabei hat die Feuerwehr im Rahmen der Großübung "Pharos" sogenannte Leuchttürme ausprobiert. Das sind Fahrzeuge und Gerätehäuser, in denen es Funkgeräte und Notstromagregate gibt. Sie sollen im Katastrophenfall in jedem Stadtteil und auf großen Plätzen aufgebaut werden.