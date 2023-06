Streit in Linienbus eskaliert

Kurzmeldung Streit in Linienbus eskaliert

In Wiesbaden ist es in einem Linienbus in der Nacht zum Samstag zu einer Schlägerei gekommen.

Mehrere Zeugen hatten der Polizei eine Auseinandersetzung zwischen etwa zehn Personen an einer Bushaltestelle geschildert, wie die Beamten am Sonntag mitteilten. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Streit zwischen zwei Gruppen junger Menschen bereits im Bus begonnen hatte. Nachdem der Busfahrer das Fahrzeug anhielt, verlagerte sich die Schlägerei auf die Straße.

Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei gegen drei beteiligte Männer, die teilweise leicht verletzt wurden, bereits Ermittlungsverfahren wegen Köperverletzung einleiten. Der Hintergrund des Streits sei unklar. Unbeteiligte wurden nicht verletzt. Ob und inwieweit noch weitere Personen an der Auseinandersetzung beteiligt waren, wird noch ermittelt.