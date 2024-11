Schmuddeliges Hessen: Nach einem stürmischen und gebietsweise verregneten Dienstag wird es winterlich: Die Temperaturen sinken deutlich, es kann gebietsweise schneien.

Frostige Aussichten am Mittwochmorgen bei -2 Grad am Hohen Meißner. Bild © Peter Kerst

Nachdem sich der Sturm verzogen hat, wird es ab der Wochenmitte winterlich-schmuddelig in Hessen. Vor allem im Norden und in der Mitte des Landes treten am Mittwoch einige Schnee- und Graupelschauer auf, in tiefen Lagen auch Regenschauer. Auf den Bergen könnten bis zu fünf Zentimeter Neuschnee fallen, sagte hr-Meteorologe Michael Köckritz.

Nach einem vergleichsweise milden und windigen Dienstag mit Sturmböen von bis zu 98 km/h auf der Wasserkuppe sinken die Temperaturen auf 3 Grad im Rheingau und bis zu -3 Grad auf den Bergen. Die Sonne bricht nur zwischendurch durch die Wolkendecke. Im Rhein-Main-Gebiet klettert das Thermometer immerhin auf bis zu 6 Grad.

"In den höheren Lagen wird es frostig, daher Vorsicht", warnt Köckritz: "Dort kann es glatt werden." Er ergänzte, winterlich werde es auf den Straßen ab einer Höhe von etwa 500 Meter. Im Flachland wird es Köckritz zufolge "höchstens glatt durch heruntergewehtes Laub".

Kälteste Tage Donnerstag und Freitag

In den Tagen darauf bleibt es vorerst bei dem kalten Wetter. "In den Nächten auf Donnerstag und Freitag kann es durchaus weiß werden auf den Straßen", sagte der Meteorologe.

Für Donnerstag sind teils Sonne, teils Wolken und am Vormittag ein paar Schnee- oder Schneeregenschauer vor allem im Norden und Osten vorhergesagt, dann bei höchstens 5 Grad. Am Freitag soll es bei nur noch bis zu 4 Grad mehr Wolken als Sonne und einige Schnee-, Schneeregen- und Graupelschauer geben.