Frau wegen Messerangriff in U-Haft

Mit einem Messer ist ein 62 Jahre alter Mann in der Nacht zum Sonntag in seiner Wohnung in Witzenhausen (Werra-Meißner) schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei vom Dienstag kam eine 49 Jahre alte Verdächtige am Montag wegen der Tat in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Behörden kannten sie und das Opfer sich gut.