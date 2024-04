Wohnungsbrand in Marburg - 70.000 Euro Schaden

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Marburg ist in der Nacht zum Mittwoch eine Erdgeschosswohnung unbewohnbar geworden und ein Schaden von rund 70.000 Euro entstanden.

Laut Polizei wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr grenzte den Brand ein. Die Ursache des Brandes in der Straße "Am Markt" war zunächst nicht bekannt.