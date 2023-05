Bei der Zählaktion "Stunde der Gartenvögel" hat es der Haussperling auf Platz eins geschafft.

Er sei der am häufigsten gesichtete Vogel gewesen, teilte der Naturschutzbund (Nabu) am Freitag in Wetzlar mit. In der Rangliste folgten wie bei der Zählung im Vorjahr Amsel, Kohlmeise und Star. 4.200 Vogelfreunde hatten rund 87.000 Vögel gezählt.