Noch einmal ist in zahlreichen hessischen Fastnachtshochburgen kräftig gefeiert worden. Zehntausende Menschen kamen allein nach Klaa Paris in Frankfurt-Heddernheim. Umzüge gab es auch in Dieburg und Erbach.

Zehntausende Närrinnen und Narren waren auch am Fastnachtsdienstag wieder in Hessen auf den Straßen unterwegs. Einer der Höhepunkte spielte sich traditionell in Frankfurt-Heddernheim ab: Um Punkt 14.31 Uhr startete der 185. Umzug durch Klaa Paris mit 111 Zugnummern, der sich an zehntausenden Menschen vorbei schlängelte. Heddernheim ist die heimliche Hochburg der Frankfurter Fastnacht, der Umzug gilt als der älteste in Hessen. Nach Veranstalterangaben schauten dort rund 100.000 Menschen den Motivwagen und Zugnummern zu.

Auch in Erbach gab es kein Halten: Rund 4.000 Menschen säumten laut Polizei die Straßen zum Fastnachtsumzug in der Odenwald-Kreisstadt, der um 14.11 Uhr startete. Mit dabei waren die "Erbacher Hexen", die im Anschluss die einzelnen Zugnummern nach Aussehen und Stimmung bewerten sollten.

Dieburg mit besonderen Regeln

"Äla!" statt "Helau!" hieß es ab 13.33 Uhr in Dieburg. Tausende säumten auch hier die Straßen. Beim närrischen Lindwurm in "Dibborsch" stehen keine Motivwagen im Fokus, sondern die rund 70 privaten Fastnachtsgruppen und ihre liebevoll ausgearbeiteten Kostüme.

Verkleidete Feiernde beim Umzug in Dieburg. Bild © Petra Demant

Auch in zahlreichen anderen Städten gab es am Dienstag noch einmal Umzüge. In Heuchelheim (Gießen) startete der große Faschingszug um 14.11 Uhr mit Motivwagen, Fußgruppen und Kapellen. Das Motto des Heuchelheimer Carnevalvereins 1957 lautete in diesem Jahr: "Ab 11.11. stets bereit".

In Friedberg startete der Wetterauer Narrenexpress mit 91 Zugnummern vor der Burg auf der Kaiserstraße. Ab Punkt 14.11 Uhr schlängelte sich der Zug durch die Friedberger Innenstadt. Auch Hanau beging gebührend den Fastnachtsdienstag - mit einem Umzug in Groß-Auheim. Die Stadt kündigte bereits an, die Vereine bei den Planungen für einen großen Fastnachtsumzug 2025 unterstützen zu wollen.

