Zollbeamte haben bei Kontrollen in Nord- und Mittelhessen in der vergangenen Woche fünf Arbeitnehmer festgenommen, die keine gültige Arbeitserlaubnis besaßen.

An dem Einsatz gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung waren 89 Beamte beteiligt, wie das Hauptzollamt in Gießen am Mittwoch mitteilte. Überprüft wurden insgesamt 124 Beschäftigte von 54 Unternehmen. Dabei wurden in insgesamt 32 Fällen Hinweise auf Verstöße festgestellt.