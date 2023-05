Zollkontrolle in Limburg - Kokain in der Unterwäsche

Bei einer Zollkontrolle in Limburg haben Fahnder einen Mann mit rund 770 Gramm Kokain erwischt.

Der 36-Jährige hatte die Drogen unter anderem in seiner Unterwäsche versteckt. Bestimmt waren sie für einen 51-Jährigen in Viernheim (Bergstraße). Dieser war schon mehrfach wegen Drogendelikten aufgefallen. Er kam in Untersuchungshaft.