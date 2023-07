Volker Vollrath aus dem Odenwald besucht Familie Quade in Roetgen (Nordrhein-Westfalen) an der Grenze zu Belgien – und bringt eine Überraschung mit: 30.000 Euro an Spenden und Baumaterialien. Denn das Haus der Quades ist in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 zerstört worden. Ein Jahrhunderthochwasser hat die Region damals verwüstet.

Vollrath hat inzwischen mehreren Familien geholfen, ihre Häuser wieder aufzubauen. Auch zu Familie Quade will er wiederkommen und mit anpacken, bis sie wieder ein richtiges Zuhause haben.

Mia von Hirsch (hr)