Kurzmeldung Schüsse lösen Polizeieinsatz in Oberursel aus

Mehrere Notrufe über Schüsse auf offener Straße haben am Donnerstagabend in Oberursel (Hochtaunus) für einen Polizeieinsatz gesorgt.

Gegen 22.15 Uhr gingen mehrere Notrufe ein, dass zwei Unbekannte im Camp-King-Park mit einer Pistole mehrere Schüsse in die Luft abgeben würden, berichtete die Polizei am Freitag. Mehrere Streifen leiteten eine Fahndung ein. Zwischenzeitlich gingen Meldungen über Schüsse an einem anderen Orte ein.

Die Beamten trafen schließlich auf zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren. Einer der beiden führte eine Schreckschusswaffe, passende Patronenhülsen fanden sich in der Parkanlage. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Jugendlichen zudem einen Wert von über 1,2 Promille, außerdem hatte er 40g Marihuana bei sich.