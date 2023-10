Sie gaben sich als Polizisten aus oder fälschten Überweisungsträger, um Unternehmen um Millionen zu betrügen. Jetzt sind drei Verdächtige aus dem Rhein-Main-Gebiet festgenommen worden. Zwei von ihnen kamen in U-Haft.

Wegen eines mutmaßlichen Millionenbetrugs sind zwei Männer aus dem Rhein-Main-Gebiet festgenommen worden und in Untersuchungshaft gekommen. Die Polizei durchsuchte am Mittwoch vier Objekte in Kelsterbach (Groß-Gerau), Kriftel, Hattersheim (beide Main-Taunus) und Hanau, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Darmstadt am Donnerstag mitteilten.

Falsche Lastschrift oder falscher Polizist

Die Männer - ein 32-Jähriger und ein 43-Jähriger - sollen Teil eines komplexen Netzwerks aus "aus eigenen Firmen und Fremdfirmen, Finanzagenten sowie Strohmännern" sein, über das sie über eine Million Euro von geschädigten Unternehmen erbeuteten, hieß es. Auch der 63 Jahre alte Vater des 32-Jährigen wurde kurzzeitig festgenommen, die Staatsanwaltschaft sah bei ihm jedoch keinen Grund zur Haftanordnung.

Die Beteiligten hätten Unternehmen mit gefälschten Überweisungsträgern betrogen, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. So ließen sie sich Beträge auszahlen, für die sie keine Leistungen erbrachten. Dazu hätten sie auch falsche Kontodaten angegeben.

Außerdem seien sie nach der Masche "falscher Polizist" vorgegangen und hätten Fake-Anrufe getätigt. Dadurch, dass die Betrugsfälle über das Netzwerk von mehreren Personen durchgeführt worden seien, falle beides unter mutmaßliche Geldwäsche.

Bargeld, Wertgegenstände, Speichermedien beschlagnahmt

Bei den Durchsuchungen fand die Polizei elektronische Speichermedien, Dokumente, Wertgegenstände und Bargeld in Höhe von rund 15.000 Euro.

Die Ermittler unternahmen den Angaben zufolge aufwendige Finanzermittlungen, um Geldflüsse nachzuvollziehen. Gegen die beiden Verdächtigen wird nun wegen Verdachts auf gewerbsmäßigen Betrug und Geldwäsche ermittelt.