Nachdem zwei Pferde im Kreis Fulda und im Vogelsberg verletzt aufgefunden wurden, ermittelt die Polizei und sucht nach Zeugen.

Nach Angaben der Polizei brachen Unbekannte am vergangenen Wochenende in einen Stall in Grebenhain (Vogelsberg) ein und verletzten ein Pferd mit einem spitzen Gegenstand schwer. Ein Tierarzt musste das Tier wegen der schweren Verletzungen einschläfern. Bereits am Freitag war in Hosenfeld (Fulda) ein Pferd verletzt aufgefunden worden. Das im Genitalbereich verletzte Pferd musste in eine Klinik gebracht werden.