Bei einem Unfall am Stauende auf der A5 am Hattenbacher Dreieck bei Niederaula (Hersfeld-Rotenburg) sind am Mittwochabend zwei Menschen schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, wich eine Lkw-Fahrerin kurz vor dem Stau auf die linke Spur aus. Dabei prallte sie gegen ein Auto, das die Spur bereits befuhr. Die zwei 42 Jahre alten Insassen erlitten schwere Verletzungen, die Lkw-Fahrerin wurde leicht verletzt.