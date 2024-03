Zwei Verletzte bei Brand in Diakonie in Mühllheim

Zwei Menschen sind am Freitagnachmittag bei einem Brand in dem Keller einer Diakonie in Mühlheim (Offenbach) verletzt worden.

Das Feuer brach aus unbekannter Ursache in einem Kellerraum aus, wie die Polizei am Samstag berichtete. Sachschaden: rund 50.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.