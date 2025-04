Zwei Verletzte bei Kellerbrand in Rodgau

Die Feuerwehr hat am Dienstagmorgen neun Menschen aus einem Wohn- und Geschäftshaus in Rodgau (Offenbach) gerettet, in dessen Keller ein Feuer entstanden war.

Zwei Menschen seien durch Rauchgas leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Demnach könnte der Akku eines Pedelec den Brand verursacht haben.