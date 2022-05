Bei einem Unfall mit Reizstoffen sind an einer Schule in Kassel dutzende Kinder und Lehrer verletzt worden. Die Polizei ermittelte einen zwölfjährigen Täter.

Nachdem freigesetzter Reizstoff am Donnerstagvormittag an einer Gesamtschule in in Kassel-Waldau für einen Rettungs- und Polizeieinsatz sowie mehrere verletzte Schüler und Lehrer gesorgt hatte, ist der Verursacher der Aktion mittlerweile bekannt.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, gab ein zwölfjähriger Junge "reumütig zu", den Stoff auf der Jungentoilette versprüht zu haben. Das Sprühgerät übergab er der Polizei. Er hatte offenbar nicht damit gerechnet, Menschen zu verletzen.

Kinder hatten Kopfweh und Atemnot

Bei der Aktion waren über 40 Schüler der Jahrgangsstufe fünf und einige Lehrer verletzt worden. Bei den Verletzungen handelte es sich überwiegend um Atemwegs- und Augenreizungen, Kopfschmerzen sowie Schwindel. Der betroffene Gebäudeteil war vorübergehend evakuiert worden.