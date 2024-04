22 Millionen Euro für Erzieherausbildung in Hessen

Die hessische Landesregierung will in diesem Jahr 22 Millionen Euro für neue Ausbildungsplätze für Erzieher bereitstellen.

Das hat Sozialministerin Hofmann (SPD) am Freitag bekannt gegeben. Mit der Förderung will die Landesregierung 600 zusätzliche Ausbildungsstellen schaffen. Mit mehr Erzieherinnen und Erziehern will die Ministerin die Qualität der Kindertagesbetreuung verbessern. Ziel sei es, Chancengleichheit für alle Kinder sicherzustellen. Die Förderung ist Teil eines Sofortprogramms der schwarz-roten Koalition.