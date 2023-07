Die Kommunen bekommen in diesem Jahr fast 250 Millionen Euro an Darlehen aus dem hessischen Investitionsfonds, um ihre Infrastruktur zu verbessern.

Wie das Finanzministerium am Montag in Wiesbaden mitteilte, fließt das Geld landesweit in 137 Vorhaben. Der größte Teil sei mit über 146,5 Millionen Euro für Schulen vorgesehen, erklärte Finanzminister Boddenberg (CDU). Für Kinderbetreuung sind es fast 34 Millionen Euro. Weitere Schwerpunkte seien der Straßenbau mit fast 20 Millionen Euro und Brandschutz mit gut zehn Millionen Euro.