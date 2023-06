Der Jurist Alexander Seitz ist zum neuen Präsidenten des Oberlandesgerichts in Frankfurt ernannt worden.

Der derzeitige Präsident des hessischen Landessozialgerichts tritt das Amt Mitte Juli an. Das OLG gewinne einen hochkarätigen Richter und Verwaltungsfachmann, sagte Justizminister Poseck (CDU) bei der Verleihung der Ernennungsurkunde am Dienstag in Wiesbaden. Seitz folgt auf Poseck selbst, der den Job vor seinem Amt als Justizminister mehr als zehn Jahre ausgeübt hatte. Das OLG ist das höchste Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Hessen.