Bis vor Kurzem erfreute der Konzertflügel noch die Raunheimer im Bürgersaal. Nun steht er im Lokal eines Gastronomen, der im Wahlkampfteam von Bürgermeister Rendel (SPD) war. Beide sagen: Das eine habe mit dem anderen nichts zu tun.

Raunheim erarbeitet sich gerade den Ruf einer Problemkommune. Mit 149 Millionen Euro Schulden ist die 17.000-Einwohner-Stadt im Kreis Groß-Gerau die Gemeinde mit der dritthöchsten Pro-Kopf-Verschuldung in Hessen. Fragwürdige Provisionszahlungen und Fälle möglicher Günstlingswirtschaft beschäftigen die Justiz und einen eigens dafür eingerichteten Akteneinsichtsausschuss des Stadtparlaments.

Und jetzt ist auch noch der Konzertflügel weg. Die Stadt kaufte das Instrument der Marke Berdux im Jahr 2009 für 10.500 Euro und stellte es allen Bürgern zur Verfügung gestellt. Bis Februar stand es im Bürgersaal der Stadt.

Angeblich nicht mehr zu bespielen

Im Bürgersaal wurden auf ihm Chorauftritte von Schülerinnen und Gesangsvereinen, Empfänge und Familienfeiern musikalisch begleitet. Zuletzt noch beim Neujahrsempfang des Gewerbevereins Raunheim. Dessen Vorsitzender Dieter Kissel erinnert sich: "Eine zwölfjährige Ukrainerin spielte beim Empfang auf dem Flügel. Die rund 100 Gäste waren zufrieden, und es gab viel Applaus."

Was Kissel damals noch nicht ahnen konnte: Der Flügel soll zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr zu bespielen und sogar gefährlich gewesen sein. "Wir hatten zwei Klavierstimmer hier vor Ort, die sich beide geweigert haben, das Gerät noch mal zu stimmen, weil sie Angst hatten, dass der Flügel dann komplett zerbricht und es zu Unfallschäden kommen kann", sagte Tobias Loy, Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste der Stadtverwaltung, in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung. Der Flügel habe einen Bruch im Gussrahmen.

Für 500 Euro versteigert

Loy antwortete auf die Frage eines Stadtverordneten der Opposition nach dem Verbleib des Flügels, die dieser an Bürgermeister David Rendel (SPD) gerichtet hatte. Welche konkreten Unfallgefahren von dem Flügel ausgegangen seien, wollte der hr nach der Sitzung von Rendel wissen. Geantwortet hat er bislang nicht.

Und der Konzertflügel? Inzwischen wurde er für 500 Euro über die Auktionsplattform der Zolldirektion verkauft.

Gelandet ist der Flügel im Bembelsche. Dessen Wirt Peter Urban gab bei der Auktion das höchste Gebot ab. Mit seinen 300 Plätzen ist das Lokal eine Institution in Raunheim. Es serviert neben Apfelwein hessische Leckereien und ab und an Livemusik, seit neuestem auch mit Flügel.

Musiker sieht kein Problem

Ende März schrieb der Raunheimer Musiker Marcus Lippke auf seinem Facebook-Profil: "Flügel-Check in Raunheim. Klingt, sitzt und hat Luft ..." Er bestätigt dem hr auf Nachfrage, dass das Instrument nach seiner Einschätzung bespielbar sei. Das habe er so auch Urban berichtet.

Auf dem Instagram-Profil "Raunheim.Memes.Satire" wurde danach gescherzt: "Am Donnerstag ist unser Klavier durch die offene Tür ins Freie gelangt und seither verschwunden. Es ist wunderschön, aber verstimmt." In anderen Einträgen in Sozialen Medien ist von "Rotfilz" die Rede und davon, dass die Bürger für "blöd gehalten" würden.

Wirt gehörte zum Wahlkampfteam

Es gibt Bürger in Raunheim, die hinter dem Verkauf nämlich einen politischen Deal vermuten. Das Bembelsche ist nicht nur sehr beliebt, sein Wirt hat sich auch im erst kurz zurückliegenden Bürgermeisterwahlkampf in der Stadt engagiert. Peter Urban gehörte zum Wahlkampfteam von David Rendel. Auf ihrem Facebook-Profil freute sich die Raunheimer SPD darüber, Urban als Unterstützer Rendels im "teamdavid" begrüßen zu dürfen.

Rendel konnte bei mehreren Veranstaltungen vor der Wahl das Bembelsche als Bühne für sich nutzen. So durfte er sich dort Anfang Dezember beim kostenfreien vorweihnachtlichen Seniorenessen als Kellner nützlich und als Politiker sicherlich auch bekannter machen. Am 11. Februar veranstaltete die Raunheimer SPD ihren "Hessischen Abend" im Bembelsche. Am 18. März, knapp zwei Wochen nach der Wahl, bedankte sich Rendel bei seinen Unterstützern dort.

Sowohl Rendel als auch Urban sagen, der Wahlkampf habe mit dem Verkauf des Konzertflügels nichts zu tun. "Zwischen den Veranstaltungen im Dezember 2022 und im Februar 2023, bei denen Herr Rendel anwesend war oder die zum Teil von der Raunheimer SPD und ihm organisiert wurden, und dem Verkauf des Flügels besteht kein Zusammenhang", teilt Rendel schriftlich mit. Vor seiner Wahl zum Bürgermeister war er Pressesprecher beim Hauptzollamt Frankfurt.

Jetzt soll ein E-Piano her

"Zollauktionen sind vollständig öffentlich. Dabei kann jedermann an den Auktionen teilnehmen. Eine Festlegung der Stadt Raunheim auf einen bestimmten Käufer konnte mithin nicht bestehen und bestand nicht", erklärt Rendel schriftlich.

Gastronom Urban sagt dem hr, es habe keinen Deal gegeben. Er habe Rendel zwar unterstützt, das Instrument auf der Auktionsplattform des Zolls aber meistbietend erworben.

Kein attraktives Angebot

Besonders attraktiv liest sich das Angebot der Stadt Raunheim freilich nicht. Unter der Überschrift "1 Flügel Marke Berdux *** DEFEKT ***" findet sich der Hinweis, der Flügel sei in seinem jetzigen Zustand nicht bespielbar.

Raunheimer Musikfans wie Brigitte Klose müssen nun auf den Flügel im Bürgersaal verzichten. Sie ist im Gesangsverein Germania und vermisst das Instrument schon jetzt. "Für Proben unseres Chors oder von Schulen oder für Brautpaare, die im Bürgersaal heiraten", sei der Verkauf ein Verlust. Die Stadt kündigte an, Ersatz zu beschaffen und für die aus der Auktion erlösten 500 Euro ein E-Piano zu kaufen.