Die Bürgerinnen und Bürger im südhessischen Mühltal entscheiden in einer Stichwahl im Februar darüber, wer künftig das Bürgermeister-Amt übernimmt. Amtsinhaber Willi Georg Muth schaffte es nicht unter die zwei Stichwahl-Kandidaten.

Bei der Bürgermeisterwahl in der rund 14.000 Einwohner-Gemeinde Mühltal (Darmstadt-Dieburg) erreichte am Sonntag keiner der Bewerber die absolute Mehrheit. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird am 18. Februar in einer Stichwahl ermittelt.

CDU-Kandidat gegen Grünen-Bewerberin

Die beiden Kandidaten sind Niels Starke (CDU) und Linda Frey (Grüne). Starke kam am Sonntag auf 46,24 Prozent der Wählerstimmen, Frey erreichte 24,38 Prozent.

Amtsinhaber Willi Georg Muth (FDP), der als unabhängiger Bewerber antrat, schaffte es nicht. Er kam auf 21,10 Prozent. Der zweite unabhängige Kandidat, Christoph Zwickler, erhielt 8,28 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 58,91 Prozent.