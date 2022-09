In fünf hessischen Kommunen wird am Sonntag gewählt.

Bild © picture-alliance/dpa

Fünf Kommunen in Hessen wählen neue Bürgermeister. In allen Fällen wird es zum Wechsel im Rathaus kommen, denn die Amtsinhaber treten nicht mehr an. Und in Biedenkopf steht ein Kandidat auf dem Zettel, der gar nicht gewählt werden will.

In fünf hessischen Gemeinden sind die Wählerinnen und Wähler am Sonntag zu Bürgermeisterwahlen aufgerufen. Die Wahllokale haben bis 18 Uhr geöffnet. Hier wird gewählt:

Seit Januar 2011 ist Thomas Fehling (erst FDP, seit 2014 parteilos) Bürgermeister von Bad Hersfeld. Nun steht ein Wechsel im Rathaus an, Fehling tritt nicht mehr an. Um die Nachfolge bewerben sich drei Kandidaten: die unabhängige Anke Hofmann, Karsten Backhaus für die CDU und Karsten Vollmar für die SPD.

In Biedenkopf müssen die Wählerinnen und Wähler aufpassen: Hier tritt ein Kandidat an, der gar nicht gewählt werden will. SPD-Kandidat Peter Scharfen aus dem Sauerland war abgesprungen - allerdings zu einem Zeitpunkt, als die Wahlzettel schon gedruckt waren. Er rief die rund 10.000 Wahlberechtigten dazu auf, das Kreuz bitte nicht bei ihm zu machen. Durchaus gewählt werden wollen hier Jochen Achenbach (CDU), Markus Plitt von der Wählergruppe Zukunft für Biedenkopf (ZfB) und der unabhängige Kandidat Musadir Basak. Der bisherige Bürgermeister Joachim Thiemig (SPD) hört nach zwei Amtsperioden auf.

In Lahntal (Marburg-Biedenkopf) steht nach fast drei Jahrzehnten ein Wechsel im Rathaus an: Hier tritt der langjährige Bürgermeister Manfred Apell (SPD) nicht mehr an. Um seine Nachfolge bewerben sich Doris Hilberger (CDU), Jörg Sauerwald (SPD) und Carsten Laukel von der Bürgerliste Lahntal (BLL).

Rund 7.300 Wahlberechtigte sind am Sonntag in Lollar (Gießen) aufgerufen, einen neuen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin zu wählen. Der Parteilose Bernd Wieczorek findet, dass 18 Jahre im Amt genug sind. Seine Nachfolge antreten wollen Selda Demirel-Kocar (CDU), Bianka De Waal-Schneider (SPD) sowie der unabhängige Kandidat Jan-Erik Dort.

In Sinntal (Main-Kinzig) kandidiert Bürgermeister Carsten Ullrich (SPD) nicht mehr für eine vierte Amtszeit, so dass auch hier ein Wechsel ansteht. Drei Kandidaten wollen den Chefsessel im Rathaus am Sonntag erobern: Jochen Koppel (SPD), Daniel Klee (BWG) und der unabhängige Kandidat Thomas Henfling.

Die Ergebnisse der vier Bürgermeisterwahlen können Sie hier abrufen.

