Bundesbildungsministerin Bettina Stark- Watzinger will Landesvorsitzende der hessischen FDP bleiben.

Auf dem Landesparteitag am Samstag wolle sie erneut für das Amt kandidieren, kündigte sie am Donnerstag in Wiesbaden an. Sie werde Moritz Promny für eine weitere Amtszeit als Generalsekretär vorschlagen, auch die amtierenden stellvertretenden Landesvorsitzenden Wiebke Knell und Thorsten Lieb stellten sich zur Wiederwahl. Die hessische FDP will bei dem Landesparteitag am Wochenende auch ihr Landtagswahlprogramm verabschieden.