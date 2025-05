Hessen hat alle Voraussetzungen für einen starken KI-Standort: Rechenzentren, Hochschulen, Banken. Sogar eine eigene Ministerin. Doch es fehlt am nötigen Risikokapital für Start-ups. Und an einer Vernetzung der einzelnen Player.

Hessens Digitalministerin Kristina Sinemus (CDU) arbeitet seit 2019 an einem Ziel, wie sie sagt: "Wir wollen das Potenzial heben, zum Silicon Valley Europas zu werden." Klingt vollmundig und ist auch noch ein erhebliches Stück weg davon, Wirklichkeit zu werden.

Schon im bundesweiten Vergleich hinkt der Standort hinterher. Bei der Künstlichen Intelligenz liegen München und Berlin vorne. 2024 flossen in Bayern über 2,3 Milliarden Euro an Investitionen in KI-Start-ups - fast ein Drittel der Gesamtsumme in Deutschland. Berlin lag mit 2,2 Milliarden Euro knapp dahinter.

Hessen kann da nicht mithalten, auch wenn die hiesige Start-up-Szene rasant gewachsen ist. 2024 verdoppelte sich zwar das Finanzierungsvolumen seit dem Vorjahr - aber eben nur auf 343 Millionen Euro. Jeder dritte Gründer bewertet den Standort Hessen als positiv. Bundesweit liegt die Zufriedenheit bei 58 Prozent, wie der PwC-Start-up-Monitor ergab. Dabei fällt auf, dass die Zustimmung zu Frankfurt (32 Prozent) deutlich geringer ausfällt als die zu Darmstadt (56 Prozent).

Zu kleines Netzwerk

Sebastian Heinz hat vor zwei Jahren den AI HUB Frankfurt gegründet. Damit will er den KI-Standort nach vorne bringen. Der Wirtschaftswissenschaftler sagt, Frankfurt habe zwar starke Unternehmen. "Aber auf der Innovationsseite, bei der Gründung von Start-ups spielen wir in Hessen nicht ganz vorn mit."

Das liege nicht nur am zu kleinen Netzwerk, sondern auch am fehlenden Kapital, meint Heinz. Frankfurt sei zwar die Finanzmetropole Europas, dennoch werde zu wenig in innovative Unternehmen investiert.

Dieter Konrad, Portfoliomanager bei Union Investment, findet auch: Die Bereitschaft von Kapitalfonds oder Industrie, in Frankfurt, Darmstadt und der Region zu investieren, sei zu gering.

Zurückhaltende Banken

Marco di Sazio leitet die Abteilung Digitale Innovation beim Bankhaus Metzler, der mit 350 Jahren ältesten deutschen Privatbank. Er räumt ein: "Die Banken sind traditionell zurückhaltend, wenn es darum geht, in junge Unternehmen zu investieren."

Dann nennt er sein eigenes Haus als positives Beispiel für ein Umdenken: Das traditionsreiche Bankhaus Metzler nutze modernste KI-Technologie, um Produktivität und Innovation im Finanzsektor voranzutreiben, und sehe die Notwendigkeit, mehr in junge innovative Unternehmen zu investieren.

Zu viel Unsicherheit

Das Land Hessen bemüht sich seinerseits, etwa um den Fortschritt des KI-Forschungsstandorts. Vor fünf Jahren haben 13 Hochschulen ein gemeinsames Zentrum für Künstliche Intelligenz gegründet, angedockt an der TU Darmstadt. Ziel: Grundlagenforschung mit praxisnaher Entwicklung. Die Landesregierung hat dafür 38 Millionen Euro bereitgestellt. Unter anderem gingen daraus 20 neue Professuren hervor.

