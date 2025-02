Stellvertretender SPD-Chef: "Nicht den Kopf in den Sand stecken"

In Hessen hat die SPD bei der Bundestagswahl etwas besser abgeschnitten als auf Bundesebene: Sie ist im Land mit 18,4 Prozent zweitstärkste Kraft - im Bund erreicht sie 16,4 Prozent. In den Bundestag zieht auch der stellvertretende SPD-Landesvorsitzende in Hessen, Philipp Rottwilm, ein.

"Es wird in den nächsten Tagen darum gehen, wer dieses Land miteinander führt", sagte Rottwilm in hr INFO. "Wir werden jetzt ordentlich aufarbeiten, warum wir bei 16,4 Prozent landen - und dann aber trotzdem nicht den Kopf in den Sand stecken." In Bezug auf eine mögliche Koalition mit CDU und CSU sage Rottwilm, man werde sehen, "ob wir am Ende auch Mitverantwortung übernehmen."