Hunderte Kandidaten und Wahlhelfer in Hessen beteiligt

Hinter der Organisation der Bundestagswahl 2025 in Hessen stecken viele, viele Menschen. Zunächst einmal die Wahlbüros in den Kommunen, aber auch viele hundert Wahlhelferinnen und -helfer. Aber wie viele Menschen stehen eigentlich in Hessen auf dem Wahlzetteln? Wir haben nachgerechnet: Insgesamt stehen 360 Kandidatinnen und Kandidaten in Hessen zur Wahl. Diese Zahl setzt sich aus den Wahlkreis-Bewerberinnen und -bewerbern (192) und denen, die nur auf der Landesliste stehen (168), zusammen.

Unter den 192 Wahlkreis-Kandidierenden sind 148 Männer und 44 Frauen. In den Wahlkreisen Marburg (Wahlkreis 170) und Main-Kinzig/Wetterau II/Schotten (Wahlkreis 174) treten nur Männer an. Lediglich in Darmstadt (Wahlkreis 185) stehen mehr Frauen als Männer auf dem Stimmzettel. Auf den Landeslisten von 14 Parteien sind insgesamt 307 Bewerberinnen und Bewerber aufgestellt. Davon sind 118 Frauen und 189 Männer.