Bouffier: "Wir sind erst einmal nicht gefragt"

Für Ministerpräsident Volker Bouffier leitet sich aus dem Ergebnis der Bundestagswahl kein Regierungsauftrag für die CDU ab. "Wir haben verstanden", sagte er am Montagabend in der hessenschau. "Das Ergebnis tut weh", betonte er. Das sei völlig klar. Und: "Am Ende ist es so: Aus diesem Ergebnis kann man keinen Regierungsauftrag ableiten." Umgekehrt gelte aber auch: "Wenn wir gefragt sind, dann werden wir unsere Verantwortung wahrnehmen."

Zunächst müssten sich nun Grüne und FDP entscheiden, ob sie zusammenfinden und wie es dann weitergeht. "Wir sind jetzt erst einmal nicht gefragt", sagte Bouffier. Die CDU habe nun zwei Aufgaben: "Wir müssen uns auf der einen Seite in der Partei beraten und schauen, was die Gründe für die Niederlage waren." Da komme eine Menge zusammen.

Auf der anderen Seite sei Disziplin gefragt: "Wir wollen Volkspartei bleiben und an der Gestaltung dieses Landes auch in Zukunft mitarbeiten." Er bereue es nicht, Armin Laschet zum Kanzlerkandidaten gemacht zu haben: "Wir haben dafür gute Gründe gehabt", betonte Bouffier. Der Partei habe es in der Frage aber an Geschlossenheit gefehlt. Zu dem habe Laschet es nicht geschafft, "seine Stärken rüberzubringen" etwa angesichts der Flutkatastrophe im Ahrtal. An einer Erneuerung der Partei will sich Bouffier beteiligen. Dafür sei er in den Bundesvorstand gewählt.