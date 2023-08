Sieben Wochen vor der Landtagswahl zeigt sich Ministerpräsident Boris Rhein im hr-Sommerinterview selbstbewusst: Die rot-grün-gelbe "Chaos-Koalition" in Berlin sei keine Option für Hessen. Zugleich stellte er Unterstützung in der Erzieherinnen- und Meister-Ausbildung in Aussicht.