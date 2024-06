Sollen die Gemeinden Oberaula, Ottrau und Neukirchen zu einer neuen Großgemeinde verschmelzen? Darüber stimmen die Einwohner am Sonntag per Bürgerentscheid ab. Kritik gibt es an unterschiedlichen Gebührenabgaben in den Gemeinden.

Aus drei mach eins? Wenn am 9. Juni das Europaparlament gewählt wird, dürfen die Menschen in drei Gemeinden im nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis ein Kreuzchen mehr machen. Sie stimmen bei einem Bürgerentscheid über die Gemeindefusion ihrer Kommunen ab.

Die Frage auf dem Stimmzettel lautet: "Sind Sie dafür, dass sich die Gemeinden Oberaula und Ottrau sowie die Stadt Neukirchen (Hessen) zu einer Kommune zusammenschließen?" Alle drei Kommunen haben gemeinsam 12.282 Einwohner, davon wahlberechtigt sind 10.234 Bürgerinnen und Bürger.

Gemeinde-Fusion im Schwalm-Eder-Kreis stockte zunächst

Schon 2011 gründeten die Kommunen den Gemeindeverwaltungsverband "Südlicher Knüll" und erledigten fortan immer mehr Verwaltungsaufgaben gemeinsam. 2020 ergab eine Machbarkeitsstudie, dass eine Fusion größere Vorteile biete als eine mögliche Erweiterung des Gemeindeverwaltungsverbandes.

Im Dezember 2023 hatten die Gemeindevertretungen von Ottrau und Oberaula bereits den Weg für ein Bürgerbegehren geebnet, in Neukirchen wurde die nötige Zweidrittel-Mehrheit im Parlament verfehlt. Daraufhin hatten verschiedene Akteurinnen und Akteure Unterschriften für den Weg zum Bürgerentscheid gesammelt und die erforderliche Anzahl an Unterstützern gefunden.

Aus drei mach eins: In Ottrau, Oberaula und Neukirchen entscheiden die Menschen über eine Gemeindefusion. Bild © hessenschau.de, OpenStreetMap-Mitwirkende

Nötig ist bei dem Bürgerentscheid in allen drei Kommunen ein Quorum von 25 Prozent. Das bedeutet: Jeweils mindestens ein Viertel der Wahlberechtigten muss entweder mit "Ja" oder "Nein" stimmen. Bei einem "Ja" gilt der Zusammenschluss ab dem 1. Januar 2026. Die Neuwahl der gemeinsamen Stadtverordnetenversammlung und eines Bürgermeisters muss dann bis zum 30. Juni 2026 stattfinden.

Studie: Jährlich eine Million einsparen

Durch die Fusion der drei Gemeinden soll laut einer Machbarkeitsstudie ein Sparpotenzial von rund 1,1 Millionen Euro pro Jahr entstehen. Daraus ergebe sich laut Marian Knauff (SPD), Bürgermeister von Neukirchen, für die Kommune ein jährliches Potenzial von rund 80 Euro pro Einwohner. Wie diese letztendlich genutzt werde, müsse die neue Stadtverordnetenversammlung entscheiden.

Möglich sei unter anderem eine Weitergabe als Ersparnis an die Bürgerinnen und Bürger durch niedrigere Abgaben, aber auch ein Ausgleich von höheren Steuer- und Gebührensätzen.

Zusammenschluss bringt Entschuldung und Startkapital

Für die Kommunen bietet eine Fusion weitere Vorteile, wie Knauff berichtet. So würden vom Land Hessen bei einem freiwilligen Zusammenschluss rund 4,3 Millionen Euro entschuldet. Dazu komme als Startkapital für die neue Kommune eine einmalige Erhaltungs- und Investitionsförderung von 200 Euro pro Einwohner.

Die neue Kommune könnte laut Bürgermeister Knauff somit rund 2,5 Millionen Euro für Maßnahmen wie Sanierungen in den Schwimmbädern, für Angebote auf Sport- oder Spielplätzen oder auch Investitionen für Kindergärten, Friedhöfe oder Bürgerbüros stecken. Wie die Mittel letztendlich verwendet würden, entscheide ebenfalls die neue Stadtverordnetenversammlung, so Knauff.

Kritik an der Gemeindefusion

Die Gemeinden hatten die Menschen in den drei Kommunen in mehreren Bürgerversammlungen über die Verschmelzung zu einer neuen Großgemeinde informiert. In der Versammlung in Ottrau hatten Bewohnerinnen und Bewohner vor allem die Punkte "Straßenbeiträge" sowie "Wasser- und Abwasserkosten" kritisiert. Darüber hatte die HNA berichtet.

So zahlen die Menschen in den Ottrauer Ortsteilen derzeit höhere Wasser- und Abwassergebühren als in den beiden anderen Gemeinden. Auch bei einer Fusion sollen diese Beträge nicht angepasst werden, sondern sich über die Jahre angleichen.

Weitere Informationen Super-Wahlsonntag in Hessen Am 9. Juni finden neben der Europawahl zahlreiche Bürgermeisterwahlen statt. Außerdem wählen die Landkreise Limburg-Weilburg und Lahn-Dill einen neuen Landrat oder eine neue Landrätin. In Marburg, Limburg, Kiedrich (Rheingau-Taunus) und den nordhessischen Gemeinden Ottrau, Oberaula und Neukirchen stehen außerdem Bürgerentscheide an. Ende der weiteren Informationen

Auch die Straßenausbaubeiträge werden nicht überall gleich erhoben. Bisher gibt es diese Abgaben nur in Oberaula und Ottrau, in Neukirchen dagegen nicht. Kritiker befürchten, dass es nach der Fusion zu unterschiedlichen Belastungen der Bürgerinnen und Bürger kommen könnte.

Keine Mehrkosten für Bewohner

Grund für die ungleichen Beträge bei Wasser und Abwasser lägen zum einen an der Topographie, der Einwohnerzahl und dem Stand der Investitionen, betonte Knauff. Die Machbarkeitsstudie habe ergeben, dass man für einen längeren Übergangszeitraum zunächst getrennte Abrechnungsbezirke beibehalte.

Die Verantwortlichen hatten jedoch immer wieder betont, dass es keinesfalls zu einer Verschlechterung und somit zu Mehrkosten für Einwohnerinnen und Einwohner kommen werde. So wird in den Fragen und Antworten der Städte zur Fusion beispielsweise eine Abschaffung aller Straßenbeiträge in Aussicht gestellt.

Fusionsaufwände übernimmt das Land Hessen

Entscheiden sich die Wahlberechtigten für die Fusion, kommen auf die drei Kommunen verschiedene Aufwände zu, die finanziert werden müssen. So müssen neben der Findung eines neuen Stadtnamens die Straßen umbenannt werden, die in mehreren Kommunen vorkommen.

Dazu kommt die Vereinheitlichung des Rechnungswesens, aber auch der Feuerwehr und der Webseite. Auch Wappen, Flaggen oder Ortsschilder müssen zusammengeführt werden. Diese Kosten seien laut der drei Gemeinden in allen anderen Fusionsprojekten vom Land Hessen übernommen worden.

Auch die Menschen in den drei Kommunen müssen im Fall der Verschmelzung tätig werden. Sie müssen nach der Neubenennung der Gesamtgemeinde Dokumente wie Personalausweis und Fahrzeugschein kostenlos ändern oder neu ausstellen lassen. Dazu müssen sie die Adressänderungen beispielsweise an Banken und Versicherungen mitteilen.

Wettbewerb für neuen Namen?

Wenn die Bürgerinnen und Bürger sich für die Verschmelzung entscheiden, sind sie noch einmal gefragt: Dann sollen sie Vorschläge für den neuen Namen machen. Dazu soll voraussichtlich ein Wettbewerb ausgeschrieben werden.

Der Zusammenschluss in Nordhessen wäre die vierte Gemeindefusion in Hessen. 2018 hatte sich im Odenwaldkreis die Stadt Beerfelden und die Gemeinden Hesseneck, Rothenberg und Sensbachtal zur Stadt Oberzent zusammengeschlossen. Es folgte 2020 die neue Gemeinde Wesertal im Landkreis Kassel. Diese hatte sich aus den Gemeinden Oberweser und Wahlsburg gebildet.

Zuletzt hatten Menschen der beiden Gemeinden Allendorf (Eder) und Bromskirchen im Landkreis Waldeck-Frankenberg 2021 für eine Fusion gestimmt, seit 2023 ist Bromskirchen ein Stadtteil von Allendorf.

Weitere Informationen Europawahl 2024 auf hessenschau.de Wer genau wird am 9. Juni gewählt, wofür ist das Europäische Parlament zuständig und wie ging die vorige Wahl aus? Antworten auf diese und weitere Fragen finden Sie in unserem Europawahl-FAQ. Mehr über die Briefwahl erfahren Sie hier. In dieser Übersicht haben wir die Parteien, die zur Wahl stehen, und ihre Programme zusammengefasst. Mit dem Wahl-O-Mat können Sie außerdem die Positionen der Parteien miteinander vergleichen. Über aktuelle Meldungen aus Hessen zur Europawahl bleiben Sie in unserem Dossier auf dem Laufenden. Ende der weiteren Informationen