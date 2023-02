Nancy Faeser (SPD) will Ministerpräsidentin in Hessen werden. Ihre Spitzenkandidatur für die Landtagswahl bezeichnet sie als "große Herzenssache". Bundesinnenministerin will sie bleiben.

Nancy Faeser will SPD-Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl am 8. Oktober in Hessen sein. Ihre Entscheidung teilte die Vorsitzende der hessischen SPD den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bundesinnenministeriums am Donnerstag mit. Das Schreiben liegt dem hr vor. Innenministerin will sie demnach bleiben. Am Freitag soll Faesers Kandidatur beim SPD-Hessen-Gipfel in Friedewald (Hersfeld-Rotenburg) offiziell werden.

"Möchte erste Ministerpräsidentin in Hessen sein"

"Ich bin die erste Frau an der Spitze des Bundesinnenministeriums – und ich möchte die erste Ministerpräsidentin in Hessen sein", schreibt Faeser in dem Brief. Die Spitzenkandidatur bezeichnete sie am Donnerstag in Berlin als "eine große Herzenssache". "Hessen ist meine Heimat", sagte die 52-Jährige, die in Bad Soden (Main-Taunus) geboren wurde und in Schwalbach am Taunus aufgewachsen ist.

Sie wolle ihr Amt als Bundesinnenministerin "auch weiterhin mit voller Kraft und Leidenschaft ausfüllen". Dafür habe sie die volle Rückendeckung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Faeser betonte, sollte sie nicht Ministerpräsidentin in Hessen werden, wolle sie weiterhin als Bundesinnenministerin ihrer Verantwortung gerecht werden.

CDU im hr-Hessentrend vorn

Ein Wahlsieg der SPD gilt wegen der starken Konkurrenz von CDU und Grünen alles andere als ausgemacht. Im hr-Hessentrend im Herbst war die CDU auf 27 Prozent gekommen, Grüne und SPD jeweils auf 22 Prozent.

"In einer Demokratie ist es eine Selbstverständlichkeit, dass Kandidatinnen und Kandidaten auch aus Ämtern heraus für Wahlen kandidieren", betonte Faeser. "Ich handhabe das genauso wie Olaf Scholz und Armin Laschet im Bundestagswahlkampf, wie Angela Merkel in vielen Wahlkämpfen zuvor und wie alle Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, die in diesem Jahr für Wahlen kandidieren", sagte Faeser.

Als Beispiel nannte sie auch den früheren CDU-Bundesinnenminister Manfred Kanther, der 1995 als Spitzenkandidat in Hessen bei der Landtagswahl antrat. Kanther verlor und blieb danach weiter Innenminister.

"Zu ernste Zeiten" für langen Wahlkampf

"Für einen langen Wahlkampf sind die Zeiten ohnehin zu ernst", sagte Faeser mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine . Zudem wolle sie weiter innenpolitische Reformen umsetzen, wie im Koalitionsvertrag angekündigt.

Bereits in den vergangenen Tagen war über eine mögliche Kandidatur Faesers spekuliert worden. Nicht nur die Union, sondern auch der Koalitionspartner FDP mahnte, in Krisenzeiten mit einem Krieg in Europa, großen Fluchtbewegungen und einer weiterhin hohen terroristischen Bedrohung könne man nicht gleichzeitig mit dem gebotenen Einsatz das Bundesinnenministerium führen und in Hessen Wahlkampf machen.

Faeser: "Hessen braucht frischen Wind"

In Hessen sind die Sozialdemokraten seit 1999 in der Opposition. Die Christdemokraten gehen mit dem amtierenden Ministerpräsidenten Boris Rhein ins Rennen. Bei den seit 2014 mitregierenden Grünen läuft zwar alles auf Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir hinaus, die offizielle Kür steht aber noch aus. Für die FDP geht Stefan Naas als Spitzenkandidat ins Rennen, für die AfD Robert Lambrou. Die Linkspartei hat zur Landtagswahl noch keinen Spitzenkandidaten nominiert.

Faeser sagte am Donnerstag, nach 25 Jahren CDU-Regierung brauche Hessen frischen Wind. "Wir wollen gute Arbeitsbedingungen und gerechte Löhne. Wir wollen die besten Startchancen für alle Kinder, ein bezahlbares Leben von den Mieten bis zum ÖPNV, konsequenten Klimaschutz und Respekt und Sicherheit für alle Menschen, ganz gleich wo sie herkommen oder wie viel sie verdienen", zählte sie auf.

