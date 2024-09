Nach dem Starkregen Anfang August im Kreis Kassel haben nun mehr Geschädigte als bisher Chancen auf Finanzhilfe.

Zudem haben sie länger Zeit für ihren Antrag - die Frist endet nun erst am 6. Oktober, so das Regierungspräsidium Kassel. Anfang August hatte Extremregen enorme Schäden in Reinhardshagen, Trendelburg, Wesertal sowie in Bad Karlshafen und Hofgeismar angerichtet. Am 20. August leitete das Regierungspräsidium Kassel eine Finanzhilfeaktion ein. Zwischenzeitlich wurde die Elementarschäden-Richtlinien des Landes Hessen neu gefasst.