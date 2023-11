Frankfurt hat offiziell seine Bewerbung für den Sitz der geplanten Anti-Geldwäschebehörde der Europäischen Union eingereicht.

"Für Deutschland steht die Bekämpfung von Geldwäsche an oberster Stelle", sagte Bundesfinanzminister Lindner (FDP) am Donnerstag in Brüssel bei der Bekanntgabe der Bewerbung. Frankfurt als größter Finanzplatz Kontinentaleuropas und Hauptsitz der Europäischen Zentralbank (EZB) sei der ideale Ort für die neue Behörde. Bund, Land und Stadt wollen zehn Millionen Euro zu deren Schaffung bereitstellen.