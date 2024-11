Land Hessen will Frauen besser schützen

Hessen will Frauen besser vor Gewalt schützen. Die Landesregierung möchte dazu am 25. November ein "Frauensicherheitspaket" beschließen, wie die Staatskanzlei in Wiesbaden mitteilte.

Mit dem "Frauensicherheitspaket" will die hessische Landesregierung die Gewalt gegen Frauen mit mehr Schutz, effektiver Strafverfolgung und besserer Prävention eindämmen", hieß es am Montag. Dabei soll es beispielsweise um die Überwachung von Straftätern gehen, die ihren Lebensgefährtinnen oder Ex-Partnerinnen Gewalt angetan haben.