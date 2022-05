Die Bundesländer haben massive Kritik am Ergänzungshaushalt 2022 des Bundes mit dem Entlastungspaket für die Folgen des Krieges in der Ukraine geäußert.

"Das Ganze hat so starke Mängel, dass ich - jedenfalls Stand heute - nicht empfehlen kann, diesem Bundeshaushalt zuzustimmen", sagte Hessens Ministerpräsident Bouffier (CDU) am Mittwoch in einer Bundesratssitzung.