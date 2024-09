Gewerbesteuereinbruch in Marburg - Nachtragshaushalt geplant

Die Stadt Marburg erwartet für das laufende Jahr deutlich weniger Gewerbesteuereinnahmen als noch im vergangenen Dezember eingeplant.

Statt der ursprünglich erwarteten 158 Millionen Euro rechne man nur noch mit 96 Millionen Euro, teilte die Stadt am Freitagabend mit. Ein Nachtragshaushalt sei unumgänglich, erklärte Oberbürgermeister und Kämmerer Thomas Spies (SPD). Dieser sehe Einsparungen von rund 15 Millionen Euro vor. Spürbare Einschränkungen für die Bürger werde es nicht geben, betonte Spies. "Was versprochen ist, wird gehalten." Der Nachtragshaushalt soll am 8. Oktober im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss und am 11. Oktober in der Stadtverordnetenversammlung beraten werden.