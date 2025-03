Weil die Stadt Hanau im nächsten Jahr den Main-Kinzig-Kreis verlässt und kreisfrei wird, stellt sich auch die Polizei in der Region neu auf. Hanau soll den Status eines Großstadtreviers bekommen - und mehr Personal.

Die künftige Kreisfreiheit Hanau hat Auswirkungen auf die Polizeistruktur in der Stadt und im Main-Kinzig-Kreis.

Die künftige Kreisfreiheit Hanau hat Auswirkungen auf die Polizeistruktur in der Stadt und im Main-Kinzig-Kreis.

Mit einer Neuaufstellung der Polizeiarbeit in Hanau und dem Main-Kinzig-Kreis reagieren das hessische Innenministerium und die Polizei auf die bevorstehende Kreisfreiheit der Stadt. Durch ein Bündeln der Organisation und zusätzliche neue Stellen "kommt mehr Polizei auf die Straße", kündigte Innenminister Roman Poseck (CDU) am Montag an.

Mit der Anfang nächsten Jahres anstehenden Ausskreisung der Stadt Hanau aus dem Main-Kinzig-Kreis müsse auch "die Sicherheitsarchitektur der Stadt und des Landkreises angepasst werden", erläuterte Poseck den Schritt. In Hanau soll demnach die Mindestzahl der rund um die Uhr verfügbaren Funkstreifenwagen von derzeit fünf auf sieben erhöht werden.

Hanau erhält den Status eines Großstadtreviers. Dessen Zuständigkeitsbereich soll das gesamte Stadtgebiet Hanau, inklusive des Stadtteils Lamboy sowie das derzeitige Dienstgebiet der Polizeistation Großauheim umfassen. Letzteres beinhaltet die Hanauer Stadtteile Großauheim, Klein-Auheim, Steinheim und Wolfgang, Teile des Hanauer Hafens sowie die Gemeinde Großkrotzenburg.

Innenminister: Schnellere Reaktionsfähigkeit durch höhere Präsenz

Im Kreis Main-Kinzig erhält Langenselbold eine neue Polizeistation. In Gelnhausen und Schlüchtern soll die Personalstärke der Polizei im Laufe dieses Jahres so verstärkt werden, dass dort mindestens drei beziehungsweise zwei Streifenwagen unterwegs sein können, wie der Präsident des Polizeipräsidiums Südosthessen, Daniel Muth, erläuterte.

"Durch die höhere Polizeipräsenz haben wir eine schnellere Reaktionsfähigkeit", sagte Poseck. Zusätzlich soll es in weiteren Städten sogenannte Schutzleute vor Ort geben. Landrat Thorsten Stolz (SPD) und die Hanauer Ordnungsdezernentin Isabelle Hemsley (CDU) äußerten sich zufrieden über die Pläne.

Auch Autobahnpolizei zieht um

Die Autobahnpolizeistation Langenselbold zieht nach Hanau um und wird künftig Autobahnpolizeistation Südosthessen heißen. Durch die verkehrsgünstigere Lage des neuen Dienstsitzes sollen die Streifen künftig schneller zu Einsatzorten an den Autobahnen 45 und 66 sowie an den vielbefahrenen Bundesstraßen 45 und 43a gelangen.