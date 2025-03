Hessen will Fusionsreaktor in Biblis bauen

Hessen möchte in Biblis (Bergstraße) langfristig einen Kernfusionsreaktor bauen.

Veröffentlicht am 13.03.25 um 16:41 Uhr

Das geht aus einer Absichtserklärung eines neuen Runden Tisches unter Berufung auf das Sondierungspapier für die angestrebte schwarz-rote Bundesregierung hervor. Laserbasierte Kernfusion sei eine "Schlüsseltechnologie für die Energieversorgung", so Ministerpräsident Rhein (CDU) am Donnerstag am AKW Biblis, das seit Jahren abgerissen wird. Umweltschützer kritisieren die Pläne und fordern einen Förderungsstopp.