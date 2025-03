Hessens Finanzminister Lorz stellt Haushaltsabschluss vor

Hessen hat das zurückliegende Haushaltsjahr 2024 zwar mit einem Plus von rund 864 Millionen Euro abgeschlossen, muss das Geld jedoch direkt beim aktuellen Etat zuschießen.

Veröffentlicht am 07.03.25 um 13:16 Uhr

Allein rund 350 Millionen Euro würden benötigt, um Steuerrechtsänderungen des Bundes zu finanzieren, so Finanzminister Lorz (CDU) am Freitag in Wiesbaden. Mit weiteren 240 Millionen Euro müssten Auswirkungen des Zensus 2022 rückwirkend aufgefangen werden. Demnach hat Hessen weniger Einwohner als angenommen, das wirkt sich auf die Verteilung von Bundesmitteln aus.