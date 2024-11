Nach Austritten auf Bundesebene "Wir bleiben": Hessens grüne Jugend macht weiter

Auf Bundesebene krachte es bei den Grünen gewaltig. Nach dem Parteivorstand kündigte auch der Vorstand der Grünen Jugend den Rücktritt an. Nicht so in Hessen: Hier beschlossen die Mitglieder, trotz aller Kritik in der Partei zu bleiben.

Die Grüne Jugend Hessen beschloss in Frankfurt den Verbleib in der Partei. (Symbolbild) Bild © picture-alliance/dpa

Die Grüne Jugend Hessen hat einen neuen Landesvorstand. Auf der Landesmitgliederversammlung in Frankfurt wurde der bisherige Co-Landessprecher Titus Dharmababu im Amt bestätigt, wie eine Parteisprecherin mitteilte. Als Co-Sprecherin wurde Senem Bozdag gewählt. Die bisherige Co-Landessprecherin Lily Sondermann war nicht erneut angetreten. "Es braucht gerade jetzt eine starke linke Jugendorganisation und wir glauben, die Grüne Jugend ist dafür der richtige Ort", teilte die Nachwuchsorganisation der Grünen mit. Zuvor hatte die Grüne Jugend einen Leitantrag zum Verbleib in der Partei beschlossen. "Bleiben nicht, um Status Quo zu akzeptieren" "Doch wenn wir sagen, wir bleiben, dann bleiben wir nicht, um den Status Quo zu akzeptieren", betonten die Mitglieder in dem Leitantrag. "Wir bleiben, weil wir an eine bessere Zukunft glauben: Gemeinsam können wir eine Welt schaffen, in der jede*r zählt, in der wir Menschen nicht gegeneinander ausspielen, sondern uns gegenseitig stärken." Der Mutterpartei warf die Jugendorganisation einen "CDU-light-Kurs" vor. Zu oft würden Prozentpunkte über Inhalte gestellt. Viel zu lange habe sich die Partei außerdem hinter Debatten über sich selbst versteckt. "Die Probleme unserer Zeit lösen wir nicht mit Debatten darüber, ob jetzt Marx oder Gramsci das bessere linke Argument anführt. Wir brauchen konkrete Lösungen, die wir zeitgleich auf der Straße und in unsere Parlamenten tragen." Rücktritte auf Bundesebene angekündigt Im Bund war im Oktober der gesamte Vorstand der Grünen Jugend zurückgetreten, die Vorsitzenden hatten außerdem ihren Austritt aus der Partei verkündet . Die Begründung: zu wenig linkes Profil bei den Grünen, zu viele Kompromisse in der Ampel-Koalition. Im Landesvorstand der Grünen Jugend Hessen war der Schritt kritisch gesehen worden. Kurz zuvor hatte auch schon der Bundesvorstand der Partei mit den Co-Vorsitzenden Omid Nouripour aus Frankfurt und Ricarda Lang an der Spitze seinen Rücktritt für Mitte November angekündigt . Grund war das schlechte Abschneiden der Partei bei der Landtagswahl in Brandenburg. Am kommenden Wochenende soll auf dem Bundesparteitag der Grünen ein neuer Vorstand gewählt werden, der die Grünen in den Bundestagswahlkampf begleiten soll.