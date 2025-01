Hessens Ministerpräsident Boris Rhein unterstützt Migrationspläne

Ministerpräsident Rhein hat seine Unterstützung der Pläne für eine härtere Migrationspolitik des Kanzlerkandidaten Merz (beide CDU) bekräftigt.

Veröffentlicht am 28.01.25 um 15:43 Uhr

Mit Blick auf die Gewalttat eines Afghanen in Aschaffenburg mit zwei Toten sagte Rhein: "Wir müssen jetzt handeln." Der Plan von Merz beinhalte Forderungen der Union, die es schon lange gebe. Bei der Abstimmung im Bundestag werde sich zeigen, wer es ernst meine. Die Union will im Bundestag Anträge zur Verschärfung der Migrationspolitik einbringen - und auch mögliche Mehrheiten mit der AfD in Kauf nehmen.