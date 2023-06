Der Wahlsieg der rechtspopulistischen AfD bei der Landratswahl im thüringischen Sonneberg zeigt laut Hessens Regierungschef Rhein die Unzufriedenheit vieler Bürger.

Diese sendeten "ja schon seit einiger Zeit in den Umfragen Warnsignale", sagte Rhein am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Der CDU-Politiker nannte die "teils realitätsferne Politik der Bundesregierung" als einen der Hauptgründe für den Unmut der Menschen. In Hessen zog die AfD 2018 mit 13,1 Prozent in den Landtag ein. Aktuelle Umfragen sehen sie dort weiter bei um die 13 Prozent.