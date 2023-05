Die hessische Europaministerin Puttrich (CDU) hat die Bundesregierung zu weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine ermutigt.

Der russische Angriffskrieg greife auch die Werte der Europäischen Union an, sagte sie am Dienstag bei einer Regierungserklärung im Landtag. Sie sei dankbar, "dass wir als Nation bereit sind, für die Freiheit und unsere Werte auch unseren Beitrag zu leisten". Sie begrüßte, dass die Ukraine EU-Beitrittskandidat geworden ist. Sie sehe auch die Länder des Westbalkans perspektivisch in der EU.