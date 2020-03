Der hessische Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) ist tot. Die Leiche des Politikers wurde am Samstagvormittag an einer ICE-Strecke bei Hochheim gefunden. Die Ermittler gehen von einem Suizid aus.

Die Meldung vom Tod des hessischen Finanzministers Thomas Schäfer (CDU) veröffentlichten Staatsanwaltschaft und Polizei Wiesbaden am Samstag um 20.58 Uhr. Am Samstagvormittag gegen 10.20 Uhr sei an der ICE Bahnstrecke bei Hochheim eine männliche Leiche gefunden worden.

"Aufgrund der Verletzungen konnte die Identität des Mannes nicht unmittelbar festgestellt werden." Schließlich hätten die Ermittlungen ergeben, dass es sich bei dem Toten um Schäfer handele. Er wurde 54 Jahre alt.

Polizei: "Von einem Freitod auszugehen"

"Aufgrund der Gesamtumstände, der umfangreichen Tatortarbeit, der Befragung zahlreicher Zeugen, der Auffindesituation vor Ort sowie technischer und kriminalwissenschaftlicher Auswertungen und Untersuchungen, ist von einem Freitod von Herrn Dr. Schäfer auszugehen", hieß es in der Mitteilung.

Über die Hintergründe des Todes war zunächst nichts bekannt. Schäfer war in den vergangenen Tagen regelmäßig öffentlich aufgetreten, unter anderem um über finanzielle Soforthilfen des Landes Hessen für Unternehmen in der Corona-Krise zu informieren. Am Dienstag nahm er an der Landtagssitzung teil.

Ministerpräsident Bouffier will sich am Sonntag äußern

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) will sich am Sonntag um 12 Uhr öffentlich äußern, wie der hr erfuhr.

