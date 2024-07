Der Hessische Friedenspreis 2023 ist am Montagvormittag im Landtag in Wiesbaden erstmals posthum verliehen worden - an die kanadisch-israelische Friedensaktivistin Vivian Silver.

Die Preisträgerin habe sich mehr als ein halbes Jahrhundert in verschiedenen Organisationen und Projekten mit ganzem Herzen für ein friedliches Zusammenleben von Israelis und Palästinensern eingesetzt, hieß es in der Begründung. Silver wurde im Alter von 73 Jahren bei dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 in Israel getötet. Den Preis nahm ihr Sohn für sie entgegen.