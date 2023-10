Gesundheitsminister Klose (Grüne) hat mit Blick auf die bevorstehende Erkältungssaison zur Grippe- und Corona- Impfung aufgerufen.

"Die Influenza-Impfstoffe werden jähr- lich überprüft und angepasst, damit sie gezielt vor den voraussichtlich in der Saison zirkulierenden Virusvarianten schützen", sagte Klose laut Mitteilung am Mittwoch. Auch Virulogin Sandra Ciesek rief zur Impfung auf. "Der beste Schutz sowohl gegen schwere Verläufe der Grippe als auch von Covid-19 ist eine Impfung", so die Frankfurter Virologin.